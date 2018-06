Tento rok jsem si splnila svůj sen, říká Aňa Geislerová

„Sportovní typ skutečně nejsem, mám občas jen takové záchvaty, kdy se potřebuji pohybovat. Díky endorfinům, které se uvolňují, mi to dělá dobře hlavně na hlavu,“ přiznala pro iDNES.cz Geislerová.

Aňa často podporuje projekty Terezy Maxové. Proto nebylo náhodnou, že jsme ji přistihli při běhání na Letné. „Abych se přiznala, k běhání jsem se vrátila po dlouhé době. Za úspěch budu považovat to, když to na Letné uběhnu a nezakopnu. Zvládnout to však chci. Terezka je úžasný člověk a akce Teribear hýbe Prahou je skvělý projekt,“ míní herečka.

Aňa Geislerová a Tereza Maxová si na Letné zaběhaly pro dobrou věc.

V prvních dvou dnech se podařilo účastníkům dohromady uběhnout přes dvacet tisíc kilometrů a přispět tak více než milionem korun pro děti s pohnutými osudy. „Je to neuvěřitelné a jsem ráda, že i já jsem součástí. Těšíme se tady na další běžce, kteří mají ještě do 17. září možnost udělat během nejen něco pro sebe, ale i pro dobrou věc,“ řekla Geislerová, která má za sebou natáčení filmu Anthropoid, kde se objevila po boku krasavce Jamieho Dornana.

„Jsem skutečně poctěna, že jsem film o atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha mohla točit. Anthropoid je pro mě dárek k mé dlouhé a bohaté kariéře. Dělat práci, kterou miluji, setkávat se se světově úspěšnými herci, mluvit s přízvuky a zahrát si roli hrdinky, která umře. No řekněte, kdo by nebyl v sedmém nebi,“ pochvalovala si natáčení.

Anna Geislerová na britské premiéře filmu Anthropoid (Londýn, 30. srpna 2016)

Třešničkou na dortu byl prý pro Geislerovou polibek s hercem Cillianem Murphym a její účast na světových premiérách filmu. „Zažila jsem si při nich to, co jsem vždycky zažít chtěla,“ řekla o splnění svého hereckého snu.

Herečka však na vavřínech neusíná a hned točí další film pod taktovkou režiséra Jana Hřebejka a podle obsazení a příběhu slibuje též pěknou podívanou. „Od června do prosince točíme Zahradnictví a v lednu začínám další projekt. V hlavě jsem si to prostě přehodila, a mým odpočinkem je práce,“ dodala.