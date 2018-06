VIDEO: Těhotné kamarádky Aňa a Táňa opět v akci, chystají další bazar

Herečka Aňa Geislerová a její kamarádka Tatiana Vilhelmová si své soukromí přísně střeží. Vdané herečky, které jsou v jiném stavu se svými milenci - Geislerová s podnikatelem Martinem Shenarem a Vilhelmová s hercem Vojtou Dykem, se o těhotenství nechtějí bavit. Na kameru iDNES.cz ale prozradily podrobnosti o devátém ročníku jejich charitativní akce Vánoční bazar v Mokré čtvrti, která se uskuteční v divadle DISK DAMU 14. až 16. prosince.

"Předměty určené k prodeji mohou lidé přinášet den před samotným prodejem. Nosit můžou cokoliv, co už je nebaví a zároveň si myslí, že by to mohlo bavit někoho jiného," řekla Vilhelmová.

Aňa Geislerová a Tatiana Vilhelmová pořádaly Vánoční bazar v Mokré čtvrti i loni.

"Brusle, popelníky, skleničky..." začala vyjmenovávat Geislerová. "Hračky, knížky, CD, oblečení, čelenky, náhrdelníky, diamanty, perly," pokračovala Vilhelmová.

"Starožitnosti, obrazy, sklo, talíře, hrnečky. Zkrátka všechno, co ještě může potěšit," dodala Geislerová.

Atmosféru dokreslí koledy v podání cimbálové muziky Michala Horsáka. Kromě tří hlavních protagonistů bude v divadle DISK možné potkat také další známé osobnosti, třeba Ivana Trojana, Jirku Macháčka nebo Marka Taclíka, kteří se na bazaru tradičně stavují. Pro nejnáročnější návštěvníky bazaru budou k dispozici tzv. tuzexové neboli prémiové sekce, v nichž budou k dostání ty nejluxusnější dárky a oblečení.

"Předloni nám jeden pán věnoval starší auto, lidé nosí vzácné kameny nebo staré servírovací soupravy, opravdovým unikátem byly předměty z pozůstalosti Emy Destinové, ale také šaty od Terezy Maxové, nejrůznější dary od Vojty Dyka, Anety Langerové, Jiřiny Bohdalové, Jiřího Bartošky a dalších. Radůza nám věnovala sošku Anděla, dostáváme dary i od českých sportovců, například podepsané dresy," prozradil režisér Peter Serge Butko.

"Chceme, aby se lidé na bazaru cítili dobře a jako odměnu za to, že u nás nakupují, jim budeme jako každý rok nalévat zdarma symbolickou skleničku alkoholu pro zahřátí na cestu domů."

Vánoční bazar v Mokré čtvrti bude opět zakončen zábavným večírkem Snesitelná lehkost pití v Lucerna Music Baru. Vystoupí zde Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Tonya Graves a další.

Výtěžek Vánočního bazaru jde vždy na dobročinné účely. Získané peníze jsou každoročně rozděleny do tří částí. Jedna část určená "Nadaci Terezy Maxové dětem" odchází na financování projektů zaměřených na děti, příjemci dalších dvou třetin jsou vybíráni během roku.