Amy z Teorie velkého třesku se rozvedla. Bylo to těžké pro děti, říká

Mayim Bialiková, jejíž prarodiče pocházejí z Polska, Československa a Maďarska a v 30. letech emigrovali do USA, rozchod s manželem Michaelem Stonem oznámila už loni na podzim.

Až nyní ale soud jejich manželství, které uzavřeli v roce 2003, definitivně ukončil. Podle herečky byl rozvod strašně smutná, bolestivá a nepochopitelná věc pro děti. S manželem totiž má dva syny.

"Radili jsme se s dětským odborníkem. Existuje kniha s názvem Pravda o rozvodu a zaměřuje se na progresivní přístup dětské psychologie. Zkusili jsme to. Obecná představa je, že je vhodné ukázat dětem pocity, které mohou cítit v jakékoliv situaci. A pak to vlastně probíhá velmi hladce. Moji kluci mají nejlepšího tátu na světě, jakého by si mohli přát," cituje herečku magazín People.

Bialiková také přiznala, že jí během tohoto smutného období pomáhalo poslouchání alba 21 od zpěvačky Adele.

"Chtěla bych říct, že je to nesmírně bolestivý a obtížný přechod, který jsem se rozhodla řešit soukromě. Je to všechno, co si člověk dokáže představit. Je to smutné, děsivé, obrovské. Je to největší změna pro naše malé kluky. Nejsem super člověk," dodala.