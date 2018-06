Amy Winehouse trápí umělá prsa, s bolestmi ji odvezli do nemocnice

"Myslela si, že by to měla chvíli nechat být, ale bolest se jen zhoršovala. Ve čtvrtek ji proto odvezli do nemocnice a mají ji tam na pozorování. Zatím se čeká na rozhodnutí lékařů, kteří rozhodnou, jestli půjdou implantáty ven, nebo ne," uvedla pro britský The Sun kamarádka zpěvačky.

Amy má nová prsa od října minulého roku, zaplatila za ně údajně 35 tisíc liber, v přepočtu na koruny tedy více než jeden milion korun.

Kvůli prsním implantátům byla hospitalizována už loni v listopadu. Tehdy se vymlouvala na nachlazení, ale její otec Mitch skutečnou příčinu jejího příjmu do nemocnice vyzradil. "Tvrdilo se, že je to kvůli nachlazení. Dokážete si představit, proč by člověk šel do nemocnice, kdyby byl jen nachlazený? Je v pohodě, ale měla prostě jen nějaké malé problémy s hrudníkem, něco jí tam netěsnilo," uvedl Mitch Winehouse pro Living TV.