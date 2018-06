Amy Winehouse si chce vzít bývalého muže v Las Vegas

Winehouse si prý nepřeje okázalou svatbu, jen malý obřad v podobném duchu jako byla její první svatba s Blakem Fielder-Civilem. Zatím ale čeká na povolení. Spojené státy jí totiž dříve zamítly žádost o vstup do země kvůli podezření z držení marihuany. To se ale posléze vyjasnilo a teď by snad měla zpěvačka během několika týdnů do USA vycestovat.

Amy a Blake se poprvé vzali v roce 2007 v Miami. Po velmi bouřlivém manželství poznamenaném vězením, drogami a alkoholem se rozvedli loni v září. Nedávno se ale znovu smířili a zpěvačka prý už dokonce koupila dům v Camdenu, který by se měl stát jejich novým domovem.

Amy Winehouse a Blake Fielder-Civil

"Chtějí se brát a dohodli se, že to bude ve Vegas. Amy nechce tradiční obřad a také si přeje, aby se to podobalo jejich první svatbě. Rozhodla ale, že se raději nebudou brát v Miami, protože by jim to mohlo přinést smůlu," řekl známý zpěvačky reportérům listu The Sun.

Rodina nevěsty z nových plánů není nijak nadšená. Její otec Mitch se nikdy netajil tím, že Blakea nemůže vystát. Ten ale momentálně v Sheffieldu dokončuje rehabilitaci kvůli drogové závislosti a prý se bude snažit sehnat práci v Londýně.

"Amy a Blake se zbavili svých závislostí a chtějí začít znovu. A vybrali si nový dům, protože je dost velký na to, aby v něm mohli vychovávat rodinu," dodává zdroj.