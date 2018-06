Amy Winehouse se podle nové biografie už v deseti pokusila o sebevraždu

Když bylo Amy Winehouse devět let, její otec Mitch odešel od její matky Janis kvůli jiné ženě. Amy jejich rozchod těžce nesla a vyvrcholilo to pokusem o sebevraždu.

"Amy procházela obrovskou bolestí, když se její rodiče rozešli,“ tvrdí Chloe Govanová v knize Amy Winehouse: The Untold Story. "Mohla se sice tvářit navenek, že je jí to jedno, ale když viděla, jak její otec odchází za jinou ženou, považovala to za definitivní ztrátu. V deseti letech měla první marihuanu a podle některých lidí začala už tehdy její cesta ke zmaru."

Rodiče Amy Winehouse se rozešli, když jí bylo 9 let. Mitch Winehouse se pak oženil se svou nynější ženou Jane.

Amy Winehouse tehdy spolykala celou lahvičku léků na spaní. "Našla jsem Amy, jak si v agonii drží žaludek. Měla pěnu u pusy a koulela očima. Předávkovala se léky, protože už nechtěla žít. Řekla mi, že chce navždy usnout," cituje Govanová kamarádku zpěvačky, která ji tehdy našla.

Kadeřnice Alex Fodenová, jež Amy několik let česala a je také autorkou jejího slavného vysokého drdolu, tvrdí, že talentovaná zpěvačka byla posedlá Kurtem Cobainem, Jimem Morrisonem či Janis Joplinovou a věřila, že zemře mladá jako oni.

"Amy mi vždy říkala, že si myslí, že zemře mladá a že dlouho ví, že bude členkou klubu 27. Myslím si, že skoro chtěla umřít jako legenda," svěřila Fodenová v rozhovoru s Govanovou.

Amy Winehouse

A to se Amy Winehouse povedlo. Její otec Mitch se snaží, aby se na ni nezapomnělo. Kromě filmu, který se o ní začne točit (více čtěte zde), dosáhl i toho, že bude v londýnském Camdenu vztyčena bronzová socha zpěvačky v životní velikosti. Místní radní už to schválili.

Měla by stát na balkoně prvního podlaží před budovou Roundhouse v ulici Chalk Farm. Podle návrhu by měla mít Amy krátké šaty, sklánět se ke zdi a vzhlížet či ukazovat na sever Londýna.