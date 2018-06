Amy Winehouse řádila v divadle. Napadla uvaděče a urazila Popelku

Amy Winehouse se vydala před Vánoci do divadla na dětské představení. Ani před dětmi ale neudržela na uzdě svůj temperament a začala vykřikovat sprosté nadávky na adresu Popelky i jejích dvou sester. Sama se nabízela princi.

U vulgarismů ovšem neskončila. Zpěvačka fyzicky zaútočila na uvaděče, tahala ho za vlasy, udeřila do obličeje a kopla mezi nohy. Rozčílilo ji, že po ní chce, aby si přesedla jinam a nevyrušovala.

Policie ji zatkla, když se sama dobrovolně dostavila v doprovodu svého právníka na stanici v Milton Keynes v hrabství Buckinghamshire.

"Přišla na policejní stanici v Milton Keynes dobrovolně se svým právníkem. Byla formálně zatčena policisty za podezření z fyzického napadení a rušení veřejného pořádku," uvedl mluvčí policie Thames Valley. Kvůli řádění v divadle teď musí k soudu v Milton Keynes, její proces bude zahájen 20. ledna 2010.

Amy Winehouse se na policii přihlásila pod jménem Amy Civil, což je jméno jejího bývalého manžela. Zpěvačka se s ním rozvedla letos v září, ale před Vánoci se znovu zasnoubili. "Tentokrát děláme vše pořádně a doufejme, že to oběma našim rodinám pomůže všechno zvládnout. Oba jsme si prošli docela zásadními věcmi, ale milujeme se jako dřív. Zkusili jsme si život jeden bez druhého a s jinými lidmi, ale nebylo to ono. Amy bude navždy láskou mého života," řekl britskému listu The Sun zpěvaččin bývalý manžel Blake Fielder Civil .