Amy Winehouse opět pije, skončila v nemocnici

Zpěvačce se udělalo zle v její luxusní vile na karibském ostrově St. Lucia, kam se před časem přestěhovala. Vyděšení přátelé jí zavolali ambulanci, která ji odvezla do nemocnice, odkud byla ještě téže noci propuštěna. Její přátelé se o ni ale nepřestávají obávat. Po poslední eskapádě mají strach, jestli bude Winehouse schopná zvládnout návrat do Británie, kde ji za méně než čtrnáct dní čeká koncert. Držitelka Grammy by 31. května měla vystoupit v londýnské Shepherd´s Bush Empire.

Jeden z posledních kolapsů pětadvacetileté zpěvačky se odehrál před čtrnácti dny na St. Lucia Jazz Festivalu, kde šokovala dav fanoušků svým nepovedeným vystoupením. Winehouse se jen bezvládně motala po pódiu a nebyla schopná odzpívat pořádně ani jednu píseň. Jediné, co fanoušci uvítali s nadšením, byl okamžik, když opilé zpěvačce vykouklo z modrých minišatů spodní prádlo. "Amyin koncert v Londýně bude možná zrušený. Není schopná ho zvládnout. Nemá cenu, aby se o to pokoušela, když by to byl průšvih," uvedl pro server Thesun.co.uk jeden z jejích přátel.

Přestože během vystoupení na festivalu bylo evidentní, že je Winehouse pod vlivem alkoholu, který ostatně popíjela ze skleničky i během show, její manažer se snažil tento fakt ututlat. "Amy by ráda vyjádřila lítost nad tím, že kvůli počasí muselo být její vystoupení na St. Lucia Jazz Festivalu předčasně ukončeno. Set začal dobře, pak se ale spustil déšť a způsobil řadu komplikací na pódiu. Navíc déšť zaplavil technické vybavení na straně pódia, což způsobilo problémy se zvukem. Amy je velmi zklamaná, protože ji fanoušci na festivalu přivítali s otevřenou náručí, ale okolnosti, které nemohl nikdo ovlivnit, způsobily, že show nevyšla podle plánu," uvedl tiskový mluvčí zpěvačky. Minulý měsíc byla Winehouse také převezena do nemocnice poté, co zkolabovala ve své prázdninové vile. Podle jejího mluvčího způsobila kolaps dehydratace.