Amy Schumerovou naštvalo, že ji zařadili mezi plus size celebrity

Schumerové, která měří 170 centimetrů, se nelíbilo, že ji magazín bez jejího vědomí zařadil do vydání s názvem Šik v každé velikosti. Vadilo jí také, že v časopise použili část rozhovoru z loňského roku a opět jí to nedali vědět.

„Není nic špatného na tom být plus size. Krásné zdravé ženy. Za plus size je v Americe považována velikost 46. Já mám mezi 36-38. Mladé dívky uvidí moji postavu a budou si říkat, tohle je plus size?“ napsala herečka na sociálních sítích.



Ostatní její kolegyně, které v magazínu figurují, mají konfekční velikost kolem 44 a více.



Magazín Glamour se poté rozzlobené herečce omluvil.

„Máme Amy rádi, a naši čtenáři také, což je důvod, proč byla loni na naší obálce. Obálka této speciální edice, která je zaměřená na ženy velikosti 36 a více, říká: Ženy, které nás inspirují, protože věříme, že její vášnivé a rázné vystupování ohledně pozitivního vnímání těla je inspirující, stejně jako poselství mnoho dalších žen všech velikostí. Vydání ji neoznačuje jako plus size. Omlouváme se, jestli jsme ji jakýmkoliv způsobem urazili,“ stojí v prohlášení.

Zatímco spoustě celebrit označení plus size vadí, najdou se i takové, které jsou na něj hrdé. Například americká modelka Tess Holliday chce, aby měla se svými kolegyněmi vlastní kategorii mezi modelkami.

„Označení plus size přeci není nic špatného. Je to jen označení. Označuje se tak oblečení pro silnější ženy,“ sdělila.