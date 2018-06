Oplácaná Schumerová má hrát Barbie, lidé ji radí, ať nejdřív zhubne

Schumerová měla vždycky vysoké sebevědomí, takže si z negativních komentářů nic nedělá. Zda pro roli hodlá zhubnout, nebo se svou postavou nic neudělá, ještě neoznámila. Mezitím ji na jejím profilu na sociální síti fanoušci bombardují a nadávají jí do prasat.

„Ta že bude hrát panenku Barbie? A na to jako přišel kdo? Vždyť je tlustá. Měli by ji přeobsadit do role prasete,“ napsal pod jednu z fotografií Amy rozhořčený fanda panenky Barbie.

Jiný si z legendární panenky utahoval. „Dosud to byly vyzáblé kozy, podle kterých se nechaly holky předělávat. Teď se nebudou muset předělávat, když panenka Barbie bude ve filmu vypadat jako ony,“ napsal.

Ale najdou se i fanoušci, kteří Amy fandí. „Je to skvělá herečka. Totálně to rozjede, je veselá, nebude to nuda. Nebude to tuctové a o to tvůrcům asi jde. Nejsou hloupí,“ omlouval herečku fanoušek.

Film o Barbie má schválený rozpočet přes 300 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 7 miliard korun a světlo světa by měl spatřit na jaře roku 2018.

Amy Schumerová si v minulosti zahrála ve filmech jako Cena peněz nebo Vykolejená.

Herečka se bez obav nechá točit i v plavkách na pláži:

VIDEO: Nejsem žádná plus size celebrita, zlobí se herečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu