VIDEO: Má kotník místo kolena, přesto bez problémů tančí balet

Na rakovinu se u Gabi přišlo náhodou. Když v zimě upadla na bruslích na kluzišti, museli ji rodiče odvézt k lékaři, protože měla velké bolesti. Tam po rentgenu a testech zjistili, že má rakovinu.

„Lékař nám řekl, že naše dcera má rakovinu kosti,“ sdělila matka dívky v pořadu The Truth 365. „Byla jsem tak v šoku, že jsem lékaře poprosila, aby celou věc zopakoval. Nevěřila jsem mu. Gabi se mě zeptala, co se děje. A já jsem jí řekla, že se někdy v životě stává, že se velmi špatné věci ději hodným lidem. Ale slíbila jsem jí, že uděláme všechno pro to, aby byla zase brzy v pořádku,“ pokračovala.

Gabi musela dvanáct týdnů docházet na chemoterapii, aby se nádor zmenšil na operovatelnou velikost. Když pak došlo na rozhodování ohledně amputace, souhlasili rodiče dívky s ojedinělou operací, během které bude část nohy odstraněna a další zdravá část bude napojena na vrchní úsek nohy. Přišitím jejího vlastního kotníku patou dopředu vzniklo náhradní koleno, díky kterému může dívka ohýbat nohu. A s pohyblivou protézou, kterou může měnit i za protézu s baletní špičkou, může dokonce tančit.

„K opětovnému chození a pohybu mě motivoval ten fakt, že se můžu vrátit k tanci, ačkoli jsem věděla, že to bude velmi těžké,“ sdělila Gabi s tím, že nejprve trpěla velkými bolestmi a bála se na nohu stoupnout celou vahou.

„Trvalo zhruba rok, než jsem po intenzivní rehabilitaci udělala první kroky bez asistence. A rok poté jsem začala zase tančit. Díky operaci teď mohu dělat tolik věcí. Kdybych se měla rozhodnout znovu, opět bych do tohoto zákroku šla,“ dodala s tím, že se v budoucnu chce stát zdravotní sestrou nebo lékařkou, aby mohla pomáhat lidem s rakovinou a případně najít i lék, který by rakovinu vyléčil.