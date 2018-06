Amirimu lezou holky do postele

"Byl jsem s otcem a bratrem nejdříve v Kuvajtu a teď po promoci v Teheránu," prozradil Amiri cíle svých cest.

"A musím bohužel přiznat, že mě skutečně žádná slečna nedoprovázela. Ještě horší je, že ani na dovolené mě žádná žena neuchvátila," přiznal mladý zpěvák a lékař v jedné osobě. Má pocit, že se dnes už vůbec nezamilovává tak snadno, jako tomu bylo dřív.

"Dřív to bylo snadné, teď to jde těžko. Od té doby, co jsem se stal známým, se mě hodně lidí bojí a já se bojím jich. Nevím totiž, jestli to se mnou myslí upřímně. Občas si holky myslí, že je chci jenom dostat do postele," vysvětluje Ali problémy, které při seznamování často zažívá.

"Na druhou stranu i já často pochybuju o tom, že o mě mají skutečný zájem. Kolikrát mě do té postele doslova lezou a já si myslím, že se pak chtějí se mnou jen objevit někde ve společnosti," dodal ještě.

Zájem žen mu prý někteří kolegové lékaři závidí, ale ve skutečnosti prý není co. "Jak se u vás říká, když už je něčeho moc, tak je toho příliš. Já už nejsem puberťák, který vyhledává nějaké rychlovky. Jsem dospělý člověk, který si plánuje budoucnost, chci mít práci i založit rodinu. Zatím jsem ale tu správnou ženu ještě nepotkal," řekl dost smutně.

Radost tak Alimu zatím dělá hlavně zpívání, protože na lékařskou praxi se teprve chystá. V současné době absolvoval několik pohovorů, ale své definitivní rozhodnutí, kam nastoupí, zatím tají. Tento krok ve svém životě totiž považuje za výjimečně důležitý a chce předejít všemožným spekulacím.

Nabídek na zpívání má také dost. Možná se objeví i muzikálu Michala Davida Angelika. Už v sobotu vystoupí v Náchodě na volbě Muže roku., kde jistě nebude nouze ani o svobodné krásky. Třeba přeskočí pověstná jiskra a Ali najde tu pravou právě tam.