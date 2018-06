Amiri: Na přítelkyni bych neměl čas

"Nějakou dobu jsem dívku hledal, ale nenašel," usmívá se Ali Amiri. "Až jsem si uvědomil, že bych na ni vlastně neměl čas. Musím studovat, zpívám, občas zajdu na nějakou párty a dohromady vlastně nic nestíhám."

Ali Amiri navíc v červnu dělá na medicíně státnice a pak se chystá pracovat jako lékař. Už nyní ale nastal čas, kdy zvažuje nabídky, které dostal.

Vánoce strávil Ali Amiri většinou sám a v posteli. Na Štědrý večer se s kamarády díval na televizi a pak odpočíval a pořádně se vyspal. Dopřáli si klasickou českou večeři, smaženého kapra si objednali v restauraci, protože je to prý jedno z mála jídel, které Ali sám připravit neumí.

Silvestr už oslavil přece jen veseleji, i když mu chyběla rodina. V předchozích letech trávil Ali Amiri Vánoce i Nový rok s bratrem, který studoval v Liberci. "Vždycky přijel ke mně nebo já jsem jel za ním a bylo to opravdu nádherné," zavzpomínal Ali Amiri.

Nový rok oslaví v březnu

Rodák z Teheránu slaví ale hned několikery svátky. Jako Peršan má Nový rok až 21. března, ale protože chodil do anglické školy, tak už v dětství jeho rodina slavila svátky i v prosinci. Tento zvyk dodržuje dodnes. "Na Vánoce nám maminka pochopitelně dávala dárky, pak jsme slavili i Nový rok jako křesťané a v březnu znovu, což bylo skvělé a jako dětem se nám to moc líbilo, " řekl Ali Amiri.

Přesto nejdůkladnější svátky jsou v Persii až ty březnové. Oslavy Nového roku tu trvají vždy třináct dní. "My udržujeme velmi těsné rodinné vazby. O svátcích se navštěvují příbuzní. Je to takový zavedený rituál. Nejprve se navštěvují ti nejstarší, pak přijdou na řadu ti mladší, vyjde to na celých třináct dní."

Dnes dopoledne odlétá Ali Amiri do Kuvajtu za rodiči, kde pobude až do 20. ledna. Hned potom ho čeká šňůra koncertů.