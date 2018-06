Amfora zamíří do USA

Roman Šebrle je novou posilou týmu Amfory

"Líté fotbalové boje se budou odehrávat v Los Angeles a New Yorku. Na krajany se už velmi těšíme. Mimochodem, Spojené státy budou dvaadvacátou zemí na světě, kde Amfora sehraje fotbalový zápas. Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, nastoupíme v Americe v kompletní sestavě. Její ozdobou budou i naši nováčci - atlet Roman Šebrle, herec Josef Carda a hudební skladatel Lešek Wronka," prozradil tiskové agentuře Korzo Petr Salava.Amfora se nezastaví ani na okamžik. Už nyní má obsazené všechny termíny na rok 2003. "Jednáme už dokonce o zápasech v roce 2004. Teď jsme ale uzavřeli letošní, celkově osmadvacátou sezónu. Dělal jsem si klubovou statistiku a vyšla mi pozoruhodná čísla. Od založení klubu v roce 1974 jsme sehráli 497 utkání, která navštívilo téměř osm set tisíc diváků. Myslím, že máme být na co pyšní," usmál se šéf Amfory.Nepřítelem každého sportovce je čas. Proto Petr Salava neúnavně pátrá po "nové" krvi. "Je třeba náš tým občas doplňovat. Proto jsem do Amfory nedávno přijal Romana Šebrleho, Josefa Cardu a Leška Wronku. A byla to šťastná volba. Světový desetibojařský rekordman Roman Šebrle se ukázal jako vynikající fotbalista a hned při své premiéře premiéře ve Starém Smolivci vstřelil branku," pochlubil se šéf Amfory.Fotbalový hvězdný tým je pověstný nejen pozoruhodnými sportovními výkony. Všichni jeho členové se každoročně věnují rozsáhlé charitativní činnosti. Letos Amfóra kromě jiného věnovala celkem 171 826 korun na povodňová konta, sportovním klubům i opuštěným dětem.