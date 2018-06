Amfora v exotické Keni: Zuna válel na hřišti, Vondráčková ve vězení

Zuna v týmu slavných osobností sice působí již pět let, na soustředění se ale vypravil poprvé. Stálo to prý za to, i když jisté obavy přeci jen měl.

"Amfora je parta, která to spolu táhne už několik desítek let a já si připadal pořád spíš jako nováček. Letos poprvé jsem měl pocit, že se s většinou lidí už znám natolik dobře, abychom spolu strávili deset dní prázdnin. A navíc se mi hodil i termín - starší tři děti byly v tu dobu na táboře, takže jsem neměl tak intenzivní pocit, že se sám jedu bavit a šidím kvůli tomu rodinu," řekl iDNES.cz.

Návštěva žirafího centra Pavel Zuna si hladí žirafu.

Každý z hvězdné výpravy si z chudé, ale překrásné země odnesl jiný zážitek. Pro někoho to byla příroda, pro jiného zase exotická zvířata. "Vidět divoká zvířata v přirozeném pohybu ve volné přírodě je zkrátka úžasné. Nikdy předtím jsem tu možnost neměl a bylo to ještě lepší, než jsem čekal. Ale i takový fotbalový zápas proti týmu vězňů ve vězení v Mombase stál za to," líčí Zuna.

Tým si ve věznici mimo jiné prohlédl knihovnu, školu i dílny, které z části financovala i Evropská unie. "Ochutnali jsme také vězeňskou stravu," dodal šéf Amfory Petr Salava s tím, že nemohlo chybět ani přátelské utkání. Složení týmů bylo velmi zajímavé.

"Fotbalového zápasu se účastnili i členové keňského parlamentu, kteří přijeli z Nairobi, stejně jako Policejní dechový band, jen kvůli této akci," upřesnil Salava.

Amfora uspořádala na vězeňském dvoře i půlhodinový koncert svých umělců, které na závěr doplnil i vězeňský pěvecký sbor. Koncertu přihlíželo přes 500 vězňů, pro které to byl neobyčejný a bez přehánění životní zážitek. Kromě jiných mohli slyšet Dlouhou noc Heleny Vondráčkové.

Vězňům zahrála i členka skupiny Inflagranti Helena Vondráčková a její vystoupení ve věznici

Přestože známé osobnosti sdílely společné prostranství s kriminálníky, strach nepociťovaly. "Bylo to velmi zvláštní, ale že by měl někdo z nás strach - to asi ne. Počítám, že když si tam zvou takovouhle skupinu lidí, tak asi vědí, co dělají," uvedl Pavel Zuna.

Helena Vondráčková u muzea Karen Blixenové, dánské autorky bestselleru Vzpomínky na Afriku

Tým Amfory, jejíž členové si veškeré náklady hradí sami, čítal téměř padesátku lidí. Během desetidenního pobytu v Keni si stačili prohlédnout Žirafí centrum, muzeum Karen Blixenové, dánské autorky bestselleru Vzpomínky na Afriku či Národní park Tsavo West, kde obdivovali krásnou přírodu, množství zvířat a v dálce i legendární Kilimandžáro.