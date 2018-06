Ameriku zachvátí Lopezománie

"Jennifer je na tolika zajímavých fotografiích, vždy působí ohromujícím dojmem. Historie jejího úspěchu se od všech jiných liší tím, že nikdy nezapomíná na svůj původ, a proto ji milují fanoušci na celém světě," uvedl jeden z obchodníků.



Jedna z amerických telefonních společností připravuje k prodeji mobilní telefony s fotografií J.Lo na displeji.



Výrobky by měla distribuovat společnost Signature Network.



Jennifer má i další obchodní zájmy. Vlastní restauraci Madre´s, kde se podávají mexická jídla, má vlastní značku oblečení a během několika týdnů se na pultech parfumerií objeví její parfém.



Méně úspěšná je ale jednatřicetiletá Jennifer v poslední době v osobním životě. V médiích se objevily zprávy, že nabídla svému manželovi Crisu Juddovi milión dolarů, aby definitivně vyřešili svůj rozchod. Podle britského deníku Daily Record chce J.Lo ukončit sedmiměsíční manželský svazek, který je už delší dobu sužován problémy.



Cris má údajně zlomené srdce, ale byl by blázen, kdyby takovou dohodu nepřijal. Mohl by pokračovat v kariéře a po zbytek života být zajištěný. Jejich manželství trápila Juddova žárlivost. Bylo mu také zakázáno chodit na natáčení snímku Gigli, protože jej dráždily milostné scény jeho ženy s Benem Affleckem před kamerou.



Podle agenturních zpráv je Cris přímo bombardován nabídkami od nejrůznějších agentů a vydavatelů, aby vydal své paměti, protože Lopezová si svůj soukromý život vždycky přísně střežila. Objevily se spekulace, že se J.Lo vrátila k Seanu " Diddy" Combsovi.