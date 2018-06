Amerika zvolila Miss 2006

FOTOGRAFIE ZDE

Nejkrásnější Američanka, která studuje pedagogiku na Oklahomské univerzitě, vítězstvím získala vysokoškolské stipendium ve výši 30 000 dolarů (zhruba 700 000 korun) a roční přednáškové turné.

Miss Oklahoma předstihla Miss Georgie Moniku Pangovou a Alexu Jonesovou, která byla Miss Alabamy.

Nejkrásnější Američanka se tradičně volila po 85 let v Atlantic City ve státě New Jersey. Veřejnost však o soutěž ztrácela zájem a tak ji organizátoři letos přesunuli do jiného města hazardu, do Las Vegas v Nevadě.

Soutěž o Miss Ameriky poprvé od roku 1954 nepřenášela žádná velká televizní stanice, jen kabelová Country Music Television.