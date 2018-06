Amerika svou Miss zvolí

16:34 , aktualizováno 16:34

Miss Amerika, soutěž o nejkrásnější dívku USA, se koná v sobotu navzdory celostátnímu smutku a zvýšeným bezpečnostním opatřením. Rozhodli o tom pořadatelé společně s televizní stanicí ABC a jedenapadesát finalistek, kteří hlasovali proti zrušení soutěže. "Volbu Miss nezastavili Japonci, Hitler ani Korejská válka či válka ve Vietnamu, nebo v Perském zálivu. Umožnit skupině bezejmenných, zbabělých vrahů, aby zastavila to, co je opravdu výlučně americké, by nebylo to správné poselství světu," říká ředitel soutěže Robert Renneisen ml.