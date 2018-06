Amerika má novou královnu

14:17 , aktualizováno 14:17

Novou, v pořadí již 81. Miss America se stala v sobotu večer jedenadvacetiletá blondýnka Katie Harmanová, Miss státu Oregon. Mezi finalistkami byly i Miss New York Andrea Plummerová a Miss Washington Marshawn Evans. Soutěž, která se konala ve vyprodané sjezdové hale v Atlantic City ve státě New Jersey před 14 000 diváků, provázela přísná bezpečnostní opatření. Po teroristických útocích na New York a Washington se uvažovalo o jejím odložení, ale 51 účastnic odhlasovalo poměrem 34:17, aby se uskutečnila.