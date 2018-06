Američtí sociologové zapomínali při výzkumu na prostitutky

"Z definice partnerského vztahu je jasné, že oba partneři jsou si navzájem noví, a tak ve skutečnosti musí být všechny počty vyrovnané," řekl Devon Brewer z Washingtonské univerzity. Průzkumy vedené Chicagskou univerzitou a Střediskem pro zdravotní a sociální studia však zjistily, že muži udávají v průměru o 74 procent větší množství partnerek, než uvádějí ženy partnerů.

Brewer uvedl, že chybějící "ženy" nejprve přičítali pánské chlubivosti, zatímco u dam předpokládali přirozenou zdrženlivost ve vyjadřování o sexuálních záležitostech. To podle Brewera mohl být určitý faktor, ale rozhodně na něho nebylo možno svést tak velký rozdíl.

Následné studie ukázaly, že sociologové po patnáct let opomíjeli zcela jednu kategorii žen, která může obě strany rovnice uvést do souladu. "Zjistili jsme, že průzkumy nechtěně vyloučily sexuálně vysoce aktivní ženy, a to prostitutky," upozornil Brewer. Průzkumy prý zcela opominuly místa, kde se vyskytují nejvíce a kdy mají nejvíce "práce".

A pak přišla na řadu už jen statistika. Brewer a jeho kolegové z údajů spočetli, že ve Spojených státech připadá 23 prostitutek na 100.000 obyvatel a že každá obslouží ročně v průměru 694 zákazníků. Po zanesení těchto korigujících dat do průzkumů o počtu partnerů vyšlo konečně najevo, že obě pohlaví jsou si skutečně rovna.