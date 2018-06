Američanka utratí měsíčně 90 tisíc za přípravy tříleté dcery na Miss

V Americe jsou soutěže malých královen krásy velmi populární. Dívky vypadají jako panenky, jsou nalíčené, mají příčesky a pózují jako dospělé ženy. Matky se předhánějí v tom, aby jejich dcery zaujaly porotce.

V případě tříleté Savanny některé překvapilo její dokonalé opálení. Její matka totiž holčičku každý měsíc vodí na umělé opálení a celkem zaplatí za přípravy na soutěž v přepočtu kolem 94 tisíc korun měsíčně. Přestože jí někteří opalování vyčítali, ona se brání tím, že nechají nastříkat pouze tělo a ne obličej. Ten pak domalují make-upem.

"Chci jen, aby měla co nejlepší šanci vyhrát. Kromě toho - Savanna to miluje. Teď je to nezbytností pro každou soutěž," cituje Jacksonovou list Daily Mail.

Savanna se zúčastnila své první soutěže, když jí bylo pouhých deset měsíců. Od dvou let jí matka nechává "opalovat". Američanka je přesvědčena, že soutěž krásy pomáhá její dceři budovat sebevědomí a připravuje ji na život. Holčička prý miluje pozornost a nejšťastnější je na pódiu.