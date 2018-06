Americký transsexuál Thomas Beatie porodil druhé dítě

Jejich první dítě, dcerka Susan Juliette, se narodilo v červnu 2008. Obě děti vznikly pomocí umělého oplodnění. - čtěte První muž na světě porodil dítě. Transsexuál má zdravou holčičku

Beatie se narodil na Havaji jako žena jménem Tracy Beatieová. Když bylo dívce 12 let, spáchala její matka sebevraždu. Na přání otce vstoupila atraktivní dívka do světa modelingu. Ve 14 letech se dostala do finále místní soutěže Miss teenager. Uvědomovala si však, že se mnohem lépe cítí v mužském oblečení než v šatech a s make-upem. Měla sice několik partnerů, ale s odstupem přiznala, že sex s nimi nenáviděla. Ve 24 letech navázala lesbický vztah se svou dosavadní partnerkou a žila s ní i s jejími dcerami z předchozího manželství.

Transsexuál Thomas Beatie se svým prvním dítětem

V roce 1998 se rozhodla nechat si změnit pohlaví. Psychologické testy potvrdily, že se výrazně identifikuje s mužským pohlavím. Pomocí dávek mužských hormonů testosteronů začali lékaři s fyzickou přeměnou Tracy na Thomase.

Po více než 20 letech života se tak postupně z atraktivní ženy stal spokojený muž. Beatie si však zatím ponechal ženské pohlavní orgány. Jeho partnerka Nancy (46) totiž nemůže mít děti. Loni na jaře napsal Thomas Beatie článek do národního časopisu gayů The Advocate, kde uveřejnil, že je muž a je těhotný. Zároveň otiskl fotografii, na které je on sám s vousy a těhotenským bříškem. Tato zpráva a kontroverzní foto vyvolaly diskusi o tradičních společenských normách a roli pohlaví.

Těhotný muž Thomas Beatie s manželkou Nancy na archivní fotografii Thomas Beatie, první těhotný muž na světě, ještě než podstoupil změnu pohlaví

„Ukrýt těhotného muže je jako ukrýt 400kilogramovou gorilu,“ vysvětlil, proč se rozhodl vystoupit na veřejnost. „Nancy a já jsme se rozhodli vyprávět náš příběh dřív, než nás někdo předejde.“ Beatie byl však prý překvapen, s jakou rychlostí se zpráva o „těhotném muži“ rozšířila. Během pouhých 24 hodin oběhla celý svět. Objevila se například na webech v Číně, Rumunsku, Rusku i Brazílii.

„Těhotný muž“ se rázem ocitl v obležení lovců senzací a paparazziů.

Vystoupil v několika talkshow a dalších pořadech. Někteří ho označují za zrůdu. Dostává anonymy, výhrůžky smrtí a tisíce nenávistných komentářů zaplavily internetové diskuse. Navzdory těmto útokům Thomas Beatie prohlašuje, že svoji rodinu považuje za tradiční rodinu.