Soud zamítl odvolání Wesleyho Snipese, herec zůstává ve vězení

Floridský soud v roce 2008 dospěl k závěru, že hvězda série akčních filmů Blade v letech 1999 až 2001 úmyslně nepodávala přiznání k dani z příjmu. Snipes prý daně vůbec neplatil od roku 1999 do roku 2004, přestože jako herec a producent za tu dobu vydělal v přepočtu přes 615 milionů korun.

Obhájci poukazují na to, že Snipes žil dříve i se svojí rodinou v New Yorku a poté se přestěhoval do nedalekého New Jersey. Kromě toho měl kalifornskou rezidenci poblíž Los Angeles.

Státní žalobci se zase odvolávají na to, že Snipes se narodil na Floridě, od roku 1992 tam má v městečku Windermere dům. Ve státě na jihu USA má vydaný i řidičský průkaz a do smlouvy na filmy Blade uváděl Windermere jako místo trvalého bydliště.

V odvolání k nejvyššímu soudu Snipesovi obhájci uvedli, že soud nižší instance měl před podstoupením případu k rozhodování poroty svolat zvláštní slyšení o místní příslušnosti obžalovaného.

Soud vyšší instance se ale odvoláním odmítl zabývat. Herec tak zůstává za mřížemi věznice ve městě Lewis Run v Pensylvánii, z níž by se měl dostat v roce 2013.