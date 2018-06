Americký raper T.I. rozmluvil sebevraždu muži z Atlanty

Atlanťan T.I., jehož skutečné jméno je Clifford Harris, prý o muži stojícím na mrakodrapu slyšel z rádia v autě a okamžitě spěchal na místo. Nahrál se na mobilní telefon a záchranáři nahrávku ukázali muži, aby uvěřil, že T.I. je skutečně na místě. Sebevrah pak souhlasil s tím, že se myšlenky na skok dolů vzdá výměnou za několikaminutový rozhovor s raperem.

"Řekl jsem mu, že nic není tak zlé. Že bude líp, když tomu dá čas a snahu, aby to bylo lepší," řekl T.I. v telefonickém rozhovoru agentuře AP. "Prostě jsem mu připomněl, že to znám. Že to teď může vypadat opravdu zle, ale může se to obrátit," dodal raper s tím, že muž vypadal "ubitý životem". Záchranáři pak potenciálního sebevraha převezli do nemocnice.

T.I sám dobře zná životní zvraty, při nichž je člověk jednou dole a jednou nahoře. Má za sebou rok vězení za nelegální držení zbraně a v pátek ho čeká další soudní slyšení; tentokrát kvůli podezření z drogového přečinu, jehož se údajně dopustil minulý měsíc v Los Angeles. Případný trest by byl o to horší, že je ještě v podmínce po propuštění z vězení.