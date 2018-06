Americký umělec chce nakreslit všechny obyvatele New Yorku

Projekt vypadá hodně bláznivě, ale osmadvacetiletý mladík to myslí vážně. "Vím, že se mi to nepovede, ale vzrušuje mě myšlenka to zkusit," říká Jason. Zbývá mu ještě skoro osm milionů figurantů. Kresby si lze prohlédnout na Polanově blogu ZDE.

Chlapík s malými brýlemi je v davu jako doma. Jeho modely nepostojí, ale naučil se malovat rychle, na papír se podívá jen občas. Za několik minut má muže s mobilem, ženu nesoucí velký balík a jiného muže, který se češe. "Miluji autentičnost," říká. Anonymita je pro něj také hodně důležitá, nikdy nežádá o svolení lidi kreslit, drží se stranou, aby nebyl spatřen.

Ale dělá i výjimky. Na své internetové stránce si objednává schůzky. Dejte mu čas, místo a krátký popis, jak vypadáte. Přijde, namaluje vás a pravděpodobně ani nebudete vědět, že tam byl. "Rád se schovávám. Přijdu dříve, než je domluveno, abych lidem nepokazil překvapení, které budou zažívat, až se večer podívají na internet, zda jsem je tam už vystavil namalované."

Když má čas, chodí Jason, profesí ilustrátor, jen tak po ulicích. Zajde do barů, restaurací, muzeí nebo i do okolí New Yorku. Někdy se mu podaří padnout na celebrity, jako třeba herečky Catherine Deneuveovou a Judit Godrecheovou, které potkal na retrospektivě jejich filmů, nebo Andrého Agassiho, Johna McEnroea či Ivana Lendla, které viděl na turnaji veteránů v Madison Square Garden.