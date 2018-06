Americký herec Dennis Hopper onemocněl rakovinou prostaty

Herec a režisér Denis Hopper se má léčit na klinice při Jihokarolínské univerzitě. "Doufáme v to nejlepší," uvedl jeho manažer Sam Maydew.

Diagnóza přišla za pět minut dvanáct, takže musel Hopper okamžitě nastoupit léčbu. Zrušil dokonce přítomnost na vernisáži vlastní výstavy Dennis Hopper and the New Hollywood instalované v Melbourne. Jedná se o sbírku jeho uměleckých děl a fotografií.

Hopper byl tento měsíc hospitalizován v New Yorku s příznaky dehydratace a žaludečními bolestmi. Lékaři měli podezření na prasečí chřipku. Jeho manager však nyní potvrdil, že se jedná o rakovinu prostaty.

Dennis Hopper zahájil svou kariéru v 50. letech. Světově ho proslavil snímek Bezstarostná jízda z roku 1969, ve kterém ztvárnil spolu s Peterem Fondou hlavní role. Snímek i režíroval.