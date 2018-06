Americké vojáky rozptylují hvězdy showbyznysu

Právě při této návštěvě se Mariah zděsila obrovského zástupu chlapíků v zeleném, kteří reagovali na její otázku, který z nich by ji byl ochoten celý život nosit na ramenou. "Je to přímo mánie po Mariah. Všichni tu poslední týdny nežili ničím jiným, než že nás přijede navštívit," prozradil jeden z amerických vojáků.



Obě celebrity ovšem v setkání s vojáky nevidí jen rozptýlení. "Cítím to jako určité poslání, díky němuž mohu těm klukům, často na dlouhé týdny odloučeným od rodin, alespoň před Vánocemi přinést do života trošku pohody. A myslím, že se nám to s Mariah docela podařilo. Nevěřili byste, jak ti na pohled tvrdí muži roztáli a začali se s námi bavit o tom, co by si přáli od Santa Clause nebo jak by rádi rádi přivítali Nový rok a co všechno by v něm chtěli dokázat. Je to nádherný pocit vědět, že někomu můžete pomoci jen svojí účastí a vlídným slovem," zhodnotila setkání Jennifer.



Po zářijových útocích na Spojené státy se ale hvězdy ještě stále bojí létat, a tak ubývá i návštěv na amerických vojenských základnách. Ovšem Jennifer a Mariah na to mají jiný názor. "Připravili mi tak krásné přivítání, že se nemohu cítit jinak než v bezpečí," řekla Mariah.