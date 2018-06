Americké batole se střelilo do hlavy

9:24 , aktualizováno 9:24

Tříletý chlapec se ve středu v americkém městě Virginia Beach náhodou střelil do hlavy pistolí, kterou našel v matčině ložnici. Oznámila to místní policie. Batolící se Bryson G. Millstead byl po ránu sám v místnosti, kde při šmejdění nalezl jen nedbale ukrytou poloautomatickou pistoli, kterou tam měla chlapcova matka pro svou ochranu. Při manipulaci stiskl spoušť a nešťastnou náhodou se střelil do hlavy.