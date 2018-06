Americká televize CBS ohrožuje lácí a napětím Hollywood

Vše natáčely televizní štáby a poté, nikoli však v přímém přenosu, CBS od 31. května ve třinácti dílech vysílala. Přes obrovské množství lidí, kteří se na seriálu podíleli, se podařilo jméno šťastlivce, který získá milión dolarů, do poslední chvíle utajit. Tresty za prozrazení byly drakonické a šly prý do miliónů dolarů.

Seriál postupně získával na oblibě a poslední díl sledovalo podle odhadu neuvěřitelných 40 miliónů diváků. To je sledovanost, která zdaleka překonává úroveň všech jiných seriálů a sitcomů a prozrazuje, že Survivor zdůrazňující autentičnost dramatu a prožitku protagonistů se stává novým fenoménem.

Ohrožena se musí cítit hollywoodská studia, která produkují podobná dramata a zábavné pořady ve velkém, ale draze a s daleko menším dopadem na divácký zájem. CBS dokázala, že drama, a to dokonce s neočekávanými zápletkami a vývojem, nepotřebuje skupiny dobře placených scénáristů, herců, vizážistů a kostymérů. Dokázala, že je lze pořídit levně a ještě navíc přitáhnout pozornost mládeže, která zase přiláká reklamu.

Soutěžící nedostali za své výkony prakticky nic nebo jen velmi málo, ale i vítěz miliónové odměny dostane v přepočtu za každou z třinácti epizod necelých 80.000 dolarů (asi 2,4 miliónu korun). Jde o pakatel v porovnání s Jennifer Anistonovou, která za seriál Přátelé (Friends) obdrží 40 miliónů dolarů. A Julianna Marguliesová údajně odmítla nabídku 27 miliónů dolarů za další pokračování seriálu ER.

Právě raketově stoupající finanční nároky hereckých hvězd přiměly většinu televizních společností vyhledávat levnější pořady, kterými by naplnily hlavní vysílací čas. Všichni se také smířili s tím, že levnější pořady osloví méně diváků. "Většina lidí v televizi nikdy nevěřila, že soutěžní programy mohou mít stejnou sledovanost jako dramata a sitkomy," prohlásil Michael Davis, který vede alternativní programové oddělení televizní stanice ABC a je produkčním pořadu Kdo chce být milionář. To je další ze soutěžních pořadů, který si získal neobyčejnou popularitu.

Davis se pokoušel neúspěšně prodat typ pořadu Survivor americkým televizním stanicím na počátku devadesátých let, kdy ještě pracoval pro studia Walta Disneyho. Poprvé zakoupila práva na podobný typ soutěže švédská televize, kde program debutoval pod názvem Expedice Robinson. Teprve poté přišla CBS.

V čem dalším spočívá úspěch pořadu Survivor? Televizní programy v hlavním vysílacím čase unikají podle Daviese stále více do snů. Filmový průmysl ani jinak pracovat neumí, a proto se vzdaluje skutečnosti. Pořady, které berou za základ skutečnost, však apelují na diváka nevyřčenou otázkou - "vždyť tohle bych mohl být já," prohlašuje Davies. A to je přesně to, co nyní Amerika chce, protože lidé jsou unaveni umělým prostředím, vykonstruovaným dějem a herci, kteří kolem čtyřicítky hrají dvacetileté hrdiny.

Posledními čtyřmi "přeživšími", kteří byli na očích 40 miliónů diváků, jsou 23letý říční průvodce Kelly Wiglesworth, 72letý vojenský námořník Rudy Boesch, 38letá zelinářka Susan Hawková a 39letý pracovník podnikového výcvikového střediska Richard Hatch, který vedl "hlasovací alianci", k níž patřili všichni čtyři a která určovala prakticky každý týden, kdo půjde z ostrova pryč.

Ať zvítězí kdokoli, všech šestnáct soutěžících se sejde v talkshow, kde bude vyprávět o svých zážitcích. Na řadu potom přijde Survivor 2, jehož natáčení začne 28. ledna v Austrálii. Na místa nových šestnácti soutěžících se přihlásilo 50.000 uchazečů, což je osmkrát více než v první soutěži.