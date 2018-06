Americká střela přijede v luxusním vybavení

„Náš Airstream je jako pozemní letadlo amerického prezidenta,“ řekl Vladimír Herink, reprezentant společnosti Jim Beam Brands. „Prezident Kennedy ho měl upravený jako kancelář, my jsme z něj udělali místo pro zábavu,“ dodal Vladimír Herink.

„Amerických střel“, jak se také někdy Airstreamům přezdívá, bylo od třicátých let vyrobeno asi sto tisíc a podle odhadů se jich stále ještě šedesát tisíc pohybuje po silnicích Spojených států. Tvůrce tohoto kultovního vozu se jmenoval Wally Byam a do výroby karavanů přinesl zásadní změny hlavně ve využití materiálů, které se do té doby používaly při stavbě letadel.