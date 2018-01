Americká novinářka v televizi obvinila Michaela Douglase z nemravností

Braudyová koncem 80. let pracovala v Douglasově produkční společnosti. „Myslel si zřejmě, že je tak mocný, že si může dovolit všechno,“ prohlásila. Herec si prý před ní rozepnul pásek a s rukou v nohavici „si pohrával“. Vedl rovněž nemravné řeči.



Susan Braudyová

„Opakoval věci z rozhovoru s Jackem Nicholsonem, s nímž rád telefonicky rozmlouval o tématech jako je padesátka slangových výrazů pro jeho intimní partie,“ konstatovala Braudyová.

Postihla ji prý panika a začala hledat dveře. O svých zkušenostech řekla přátelům, ale bála se o nich mluvit veřejně.

Douglas prý mnohokrát komentoval její postavu a mluvil o tom, „jaká by byla v posteli“. Když se začala oblékat do černého, aby herce nedráždila, stěžoval si, že chodí oblékaná jako „těhotná jeptiška“.

V rozhovoru v listu The Hollywood Reporter Douglas označil slova své bývalé spolupracovnice za „nešťastnou a naprostou bajku“ (více zde).

Jeho manželka, herečka Catherine Zeta-Jonesová, ho prý v nynější situaci velmi podporuje. Už počátkem ledna v rozhovoru na serveru Deadline řekl, že útok na svou osobu od bývalé zaměstnankyně očekává.

„Je to nesmírně bolestivé. Nemám žádné kostlivce ve skříni. Nejvíce to ubližuje ženě a dětem. Ty jsou opravdu rozrušené. Musí jít do školy s obavou, že v nějakém článku o mně budou psát jako o sexuálním predátorovi. Mají strach a není jim to příjemné,“ prohlásil herec.



Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová na snímku z roku 2016: