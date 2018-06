Americká matka se snaží projíst k titulu nejtlustší ženy na světě

Donna Simpsonová potřebuje přibrat. I když by při pohledu na její tělo většina lidí řekla opak, ona je připravena jíst co nejvíc a hýbat se co nejméně, aby zdolala rekord v tloušťce. Musí ale přibrat skoro dvojnásobek své dosavadní váhy.