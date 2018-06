Americká lékařka zemřela v komíně, kterým lezla za milencem

Devětačtyřicetiletá doktorka Jacquelyn Kotaracová se nejdří zkoušela dostat do domu osmapadesátiletého Williama Moodieho dostat normálním způsobem. Když se jí to nepodařilo, vylezla po žebříku na střechu a sundala ochrannou stříšku z komínu. Nevšimla si, že její milý mezitím opustil dům zadním východem. Podle policistky Mary DeGeareové z města Bakersfield, kde se tragická romance odehrála, se chtěl vyhnout střetu.

Doktorka vlezla nohama napřed do komána a spouštěla se dolů. Pak ale uvízla a nemohla ani tam ani zpátky. Pátrání po lékařce iniciovali její kolegové poté, co se nedostavila do práce a nebrala telefon.

Její auto s osobními věcmi se našlo nedaleko Moodyho domu. Tělo bylo objeveno až po třech dnech. "Hasiči strávili pět hodin rozebíráním komína, aby z něj mohli vyprostit tělo," dodala DeGeareová. Přesnou příčinu smrti určí pitva.

"Udělala neuvěřitelnou chybu, kterou nikdo nemůže pochopit," řekl Moodie agentuře AP. "Měla svoje mouchy a svoje problémy, ale nikdy jsem ji nepřestal respektovat," dodal.