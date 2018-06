Nikdo neví přesně proč, ale osmadvacetiletá herečka, které to s dlouhými blonďatými vlasy tak slušelo, si nechala na hlavě vyrobit na momentálně velice populární účes á la "kopněte do sebe pár panáků a oholte si hlavu jako Britney Spears".

A ještě ty mimozemské brýle k tomu... Že by se herečka nechala až příliš unést svou rolí vojandy v novém hororu Day Of The Dead? Nebo že by na americké celebrity vzdáleně působila svou astrální silou Barbora Škrlová?