Zůstat pannou je těžší než příprava na olympiádu, říká atletka Jonesová

Překážkářka je věřící a rozhodla se, že o panenství přijde až o svatební noci. To ji však značně komplikuje randění.

"Být pannou je nejtěžší věc, pro jakou jsem se v životě rozhodla. Když mi bylo 22, 24, bylo to roztomilé. Ale když vám je 24 až 29, už ne. Všichni vás soudí, hodně kluků se už neozve, když to zjistí," řekla Jonesová v pořadu Real Sports televize HBO.

Atletka se snažila seznámit na on-line seznamkách nebo prostřednictvím sociálních sítí.

"Stane se zhruba tohle, když klukovi řeknete, že jste panna. Oznámíte mu to a on řekne: 'V pořádku, respektuji to.' Ale můžete mu vidět na očích, že si myslí: 'Lže a já na to přijdu.' Pak za měsíc nebo tři o tom mluvíme a už si říká: 'Páni, ona to myslela vážně.' Je na čase odejít," prohlásila Jonesová.

Sportovkyně také přiznala, že v minulosti už několikrát byla v pokušení přijít o panenství. Nikdy však k tomu nakonec nedošlo.

"Měla jsem spoustu příležitostí. Pochopit moje rozhodnutí je těžké. Ale panenství je dar, který chci dát svému manželovi," dodala kráska, který bude v pátek startovat na Zlaté tretře v Ostravě (více čtěte zde).