Američanka žebrá, aby si mohla nechat zvětšit poprsí

13:33 , aktualizováno 13:33

Na ulici ve městě Akron v americkém Ohiu se objevila zvláštní žebračka. Je to atraktivní žena v bikinách a nevypadá, že by jí něco chybělo. Ale chybí - prsa. Tedy alespoň ona si to myslí. A protože na ně nemá, žebrá.