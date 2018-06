Američanka zažalovala manžela za bigamii, odhalil ho Facebook

Bigamii odhalila nevěrníkova první žena, která při brouzdání na internetu narazila na facebookový profil, kde se její manžel objímá s novou partnerkou nad svatebním dortem. Když jí došlo, co se vlastně stalo, svého muže okamžitě zažalovala.

"Žena číslo jedna si prohlížela profil ženy číslo dvě a našla na něm fotky, kde byla s jejím manželem a svatebním dortem," shrnul celou věc státní zástupce Mark Lindquist. Potíž byla hlavně v tom, že druhá manželka netušila, že její muž není rozvedený, zatímco ta první nevěděla, že se její partner hodlá podruhé oženit.

O'Neill se poprvé ženil v roce 2001, o osm let později se s manželkou rozešel a odstěhoval se. Posléze si změnil jméno, našel si novou partnerku a uzavřel další manželství, aniž se namáhal úředně ukončit to předchozí.

Muž se hájí tím, že jen neměl dostatek času na to, aby zařídil všechny náležitosti. To mu však před soudem příliš nepomůže. Pokud ho soudce uzná vinným, může skončit až na rok ve vězení. Ani jedna z manželek však zatím neuvažuje o tom, že by podala žádost o rozvod.

