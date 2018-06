Američanka si nechala udělat umělá prsa, přestože má už po osmdesátce

"Fyzicky jsem v dobrém stavu a chtělo se mi, tak proč ne? Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych ještě někoho potkala. Jde mi spíš o to, podívat se do zrcadla a být spokojená s tím, co vidím," řekla vdova pro list New York Times.

Kolstadová prohlásila, že ve třiaosmdesáti letech prsa jdou jedním směrem a mozek směrem úplně jiným. O úmyslu dát si zvětšit prsa své rodině předem neřekla, protože se bála, že by jí to rozmlouvali.

"Chtěla jsem prostě pěkná prsa. Nešlo mi o nic výstředního nebo nepřiměřeného. Teď jsou pevnější a kulatější," pochlubila se důchodkyně.

Podle Americké společnosti pro estetickou plastickou chirurgii se ve Spojených státech dalo loni chirurgicky vylepšit 84 675 pacientů nad pětašedesát let. Někteří si chtějí najít nového životního partnera, jiní ještě pracují, a proto chtějí vypadat mladě. Dalším jde jen o to, aby byli sami se sebou spokojení. Lékaři se ale shodují, že pokud jsou senioři v dobrém zdravotním stavu, kosmetický zákrok pro ně žádné zvláštní riziko nepředstavuje.