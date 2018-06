Američanka varuje před zvětšením zadku, na černém trhu zaplatila tisíce

Dvojnásobná matka předtím vypadala úplně normálně, stala se ale závislá na silikonových injekcích a nakonec za ně zaplatila v přepočtu 300 tisíc korun.

"Já jsem začala v roce 2006, tenkrát to všechno bylo v tichosti. Museli jste si ty věci najít. Teď vám někdo na rohu bude aplikovat něco, co si koupí na čerpací stanici," řekla Wonderová listu Daily Mail.

Američanka až po dvou aplikacích zjistila, co jí vlastně jedna žena napíchala do zadku. "Když jsme se konečně zeptala, řekla, že je to sójový olej. Takže nejdřív jsem neměla tušení, co to bylo," prohlásila Wonderová s tím, že pak už dostala jen lékařský silikon.

Na jistý čas se dokonce stala asistentkou lékaře, který vykonával podobné zákroky. Přestala s tím, když si uvědomila, že by mohla jít do vězení a neměl by se kdo starat o její dva syny.

Američanka se o svých špatných zkušenostech rozhodla napsat knihu Shot Girls. Ženy, které se rozhodnou získat injekce a podstoupit proceduru na černém trhu, podle ní riskují nákazu a dokonce smrt.