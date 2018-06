Američanka se nechala ve 101 letech potřetí tetovat

Bývalá novinářka Mimi Rosenthalová se narodila v roce 1909 v jednom kansaském městečku. Většinu života strávila v New Yorku. Manžela pohřbila už před padesáti lety. Má dvě dcery, tři vnoučata a čtyři pravnoučata. Vždy ráda cestovala poznávala nové lidi. Projela Portugalsko, Jihoafrickou republiku, Indii i Čínu.

Když jí bylo pětaosmdesát let, onkologové jí oznámili, že má rakovinu prsu, ale chemoterapie zabrala a Mimi nad zhoubnou chorobou zvítězila. Dnes žije v Surfside Beach v Jižní Karolíně se svou dcerou. Většinu času tráví studováním on-line vydání New York Times a komunikací na Facebooku.

První tetování si nechala provést v devětadevadesáti letech, tenkrát se zamilovala do maličkého modrého motýlka. "Tehdy se na to podívala, zamračila se a řekla, že je ten obrázek moc malý," vzpomíná tatérka Michelle Gallová Kohlasová. Pak následovala květina na noze, to už byla Mimi spokojenější. Na otázku, proč se nechává tetovat potřetí a proč zrovna v tomto věku, má Mimi jednoduchou odpověď: "Proč ne?"

Zlatou slunečnici na svém levém předloktí od Gallové Kohlasové na konci sezení zhodnotila stručně: "Je to pěkné." A na otázku reportéra ze St. Petersburg Times, kam se nechá tetovat příště, pohotově a se smíchem odpovídá: "Příště to bude na zadek."