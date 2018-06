Tři roky po transplantaci obličeje našla odvahu k rozvodu s násilníkem

První Američanka, které lékaři transplantovali celý obličej, Connie Culpová, má s novou tváří i nový pohled na život. Dosud otálela s rozvodem ze strachu, že by si ji nikdo jiný nevzal. Sedm let poté, co ji manžel postřelil a znetvořil, našla konečně odhodlání jít dál.