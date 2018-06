Američanka porodila při řízení auta na cestě do nemocnice

Devětadvacetiletá Amanda McBrideová osudného dne šla do práce. Asi v půl dvanácté měla v břiše divný pocit a rozhodla se, že pojede do porodnice.

Bylo to přesně den po termínu určeném lékaři, tak se nemýlila s odhadem, že porod proběhne brzy. Skočila do auta a po cestě do nemocnice ještě vyzvedla svého o čtyři roky staršího manžela. Ten naskočil na místo spolujezdce, protože jako epileptik není schopen řídit.

"Nebylo to tak hrozné," uvedla Amanda k porodním bolestem, které ji svým mírným projevem zmátly. "Najednou začala řvát, chyť ten volant. A pak už jsem jen slyšel dětský pláč," vyprávěl novinářům šťastný otec Joseph. Porod trval jen minuty. "Stáhla jsem si kalhoty a najednou vyklouzl ven. Nebylo to nic hrozného," dodala McBrideová.

V porodnici v Bemidji zjistili, že je zcela zdráv s váhou 3,7 kilogramu a délkou 47 centimetrů.