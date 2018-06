Žena, která pije všem krev. Američanka saje dobrovolníky jako upír

"Když piji lidskou krev, cítím se silnější a zdravější. Vím, že z vědeckého hlediska nejsou v krvi žádné živiny, ale možná tam jsou nějaké hodnoty, které jsme ještě neobjevili," řekla Caplesová pro deník Daily Mail.

"Cítím se krásnější, když piji krev pravidelně. Taky jsem absolutně zdravá, bez jakýchkoli větších zdravotních problémů a mám stále dostatek energie," dodala.

Své "oběti" získává mezi nadšenci do vampirismu, kteří se nechají od ní říznout sterilním nožem a umožní jí sát jejich krev.

Začala už jako teenager, když se poprvé líbala. Svého chlapce tehdy kousla. "Prostě jsem měla nutkání a neumím to vysvětlit. Byl to můj přirozený instinkt a zachutnalo mi to," popsala.

Svého přítele tím ale pořádně vyděsila a nikdy už ji znovu nepolíbil. Poštěstilo se jí až s manželem, s nímž si sáli krev navzájem.

Jejich svatba byla jak jinak než v upířím stylu. Ale když se jim narodil syn Alexei, rozhodl se jeho otec s pitím krve přestat. Manželé se potom rozvedli, ale stále jsou přátelé a starají se společně o devítiletého syna.

Kromě něj má Caplesová už čtyřiadvacetiletou dceru. Ta z matčiny závislosti nadšená není. "Nesouhlasím s tím. Myslím, že riskuje řadu zdravotních problémů. Bojím se, že se od někoho může krví nakazit nějakou chorobou," říká.

Julia Caplesová se svou dospělou dcerou

Všichni dárci ale procházejí zdravotními testy. "I když některé dárce hledám na internetu, vždy se s nimi musím nejdřív setkat osobně. A musí projít krevními testy, které prokáží, že nemají nějakou přenosnou chorobu, jako je AIDS."