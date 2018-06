Američanka má největší přírodní prsa na světě, váží 50 kilogramů

Hawkinsová tvrdí, že v dětství byla normální holka. Všechno se změnilo, když nastoupila do školy a nemohla sedět u lavice. Měla také problémy na tělocviku a děti se jí posmívaly. Svoji první podprsenku dostala, když jí bylo 10.

"Nevím, jaká to byla velikost, ale byla z bavlny a prsa mi trčela jako dva fotbalové míče, tenkrát jsem si uvědomila, že jsem jiná než ostatní," prozradila v televizní show This Morning.

Klukům v jejím věku se nelíbila, ale pokukovali po ní starší muži. Prý se jim líbilo, že je mladá dívka s tělem dospělé ženy. Američanku velikost prsou překvapila, protože matka ani sestra tak obdařené nejsou. Prsa se jí ještě zvětšila, když nastoupila na univerzitu. "Bylo to těžké, i když jsem měla přítele, styděla jsem se před ním svléct," postěžovala si.

Annie Hawkinsová je majitelkou největšího přírodního poprsí na světě

Mnohem větší problémy měla, když porodila své dvě děti. Nemohla kojit, protože příliš velká prsa by mohla děti udusit. Nakonec se ale prý naučila mít své přednosti ráda, a to i díky manželovi Alanovi, se kterým žila 13 let až do jeho smrti před šesti lety.

"Změnil můj život. Měl mě rád takovou, jaká jsem, byla jsem pro něj panenka Barbie v extra velikosti. Choval se ke mně jako ke královně, miloval mě i mé děti. Byl to můj anděl a nebylo to jen o sexu," prozradila.

Právě její manžel poslal fotografie své ženy do časopisu, kde jí vymysleli přezdívku Norma Stitzová. Pak předváděla své přednosti na internetu, ale prý nikdy nešlo o sex a nikdy ani nenatočila porno.

O operaci na zmenšení poprsí neuvažuje a údajně ji ani nepotřebuje, protože má dost silná záda. Když ale ráno vstává z postele, musí se převrátit, takže její prsa visí z postele a pomocí loktů se zvedne. Hawkinsová říká, že člověk se musí hlavně naučit mít rád sám sebe.