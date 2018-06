Američanka jí každých patnáct minut, přesto váží jen 25 kilo

Mnoho lidí sní o tom, jak by bylo krásné smět se cpát od rána do večera a nepřibrat ani deko. Lizzie Velasquezové se to splnilo, radost z toho ale nemá.

Její stav je velmi vážný, protože trpí silnou podvýživou, ačkoli si denně dopřává 60 chodů. "Pravidelně se vážím a když přiberu jenom deko, jsem z toho nadšená," řekla vysokoškolská studentka deníku The Sun.

Lizzie Velasquezová trpí neobvyklou chorobou, se kterou si lékaři nevědí rady. Přesnou diagnózu se jim zatím nepodařilo stanovit. Jisté ale je, že dívka i přes obrovský příjem potravy nepřibírá.

"Jím každých 15 až 20 minut, abych si udržela nějakou energii. Jím sušenky, sladkosti, čokoládu, pizzu, kuře, dorty, zmrzlinu, těstoviny celý den a vadí mi, když mě lidé obviňují z anorexie," řekla Lizzie.

Její stav byl kritický už při narození. Přišla na svět o 4 týdny dříve a vážila jen něco přes kilo. Lékaři zjistili, že v děloze bylo velmi málo plodové vody, takže mluvili o zázraku, že dítě vůbec přežilo.

Rodiče pak připravovali na nejhorší. "Řekli nám, že nikdy nebude chodit, mluvit a normálně žít," uvedl otec mladé studentky.

Možná diagnóza

I přes špatné prognózy se ale Lizzie Velasquezové vyvinul mozek, kosti i vnitřní orgány normálně. Byla jen velmi drobná a ve čtyřech letech oslepla na jedno oko, které má do té doby modrou barvu. "Stále nevědí, proč se to stalo, ale mám teď jedno oko hnědé a druhé modré," řekla Lizzie, která podstoupila řadu testů včetně genetických, ovšem bezvýsledně.

Profesor Garg z Texasu hypotézu má. Myslí si, že Lizzie Velasquezová trpí neonatální progeroidním syndromem (také Wiedemannův-Rautenstrauchův syndrom), který způsobuje rychlé stárnutí, ztrátu tělesného tuku a degeneraci tkání.

"Znám jen pár případů, kteří trpí podobně jako Lizzie, ale každý je jiný. Lizzie má štěstí, že má zdravé zuby, orgány a kosti, takže vyhlídky jsou dobré. Budeme ji dál zkoumat," řekl doktor Garg.