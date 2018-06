Američanka chce být co nejtlustší, přítel ji krmí i trychtýřem

Zatímco spousta mladých žen se snaží před létem zhubnout, Američanka Tammy Jungová má opačný cíl. Nyní váží 101 kilo a stále nabírá na váze. Ve snu ji podporuje i o pět let starší přítel Johan Ubermen a mléčné koktejly se zmrzlinou jí lije do krku přes trychtýř. Přestože ji varovali, že nezdravé nabírání na váze může ohrozit její zdraví, kdysi štíhlá dívka na to nehledí.

"Nikdy jsem nebyla šťastnější, jako když jsem začala přibírat. Nic mě nezastaví v dosažení mého snu. Vím, že je to kontroverzní, ale nikomu do toho nic není. Jíst mě dělá šťastnou," cituje Američanku list Daily Mail.

Američanka bývalá štíhlá a vážila kolem 50 kilo. Tammy Jungová a její přítel Johan Ubermen

Jungová prý měla dřív se svojí postavou problém. Myslela si, že je tlustá a měla nízké sebevědomí. V mládí hrávala volejbal a fotbal a vážila kolem 50 kilo. Pak se ale rozhodla přibírat. Přestala sportovat, přibrala a její tloušťka jí začala připadat sexy a ženská. Denně sní 30 koblih, spoustu palačinek, vaflí a jídla z fast foodů.

"Den začínám velkou snídaní s vaflemi, smetanovým sýrem, slaninou a klobásou, pak odpoledne zamířím do McDonald's na několik hamburgerů," prozradila.

Během dne pořád jí sýr a na večeři nemá problém spořádat pizzu nebo mexické jídlo a na konci dne si dopřeje smetanový koktejl a celou vaničku zmrzliny.

"Díky trychtýři můžu pít koktejl, i když jsem po dni plná jídla," dodala.

Kaliforňanka se snaží své přibírání na váze náležitě zpeněžit. Její fanoušci ji můžou při jídle sledovat on-line a platí za to. Měsíčně si takhle vydělá v přepočtu kolem 30 tisíc korun.