Američané si pochutnávají na Simpsonech

Tyto specialitky uvedla na americký trh jedna z největších světových potravinářských firem. "Nikdy bychom nečekali, že naše snídaňové cereálie s rodinkou Simpsonových vyvolají mezi lidmi takový poprask. Nečekané to bylo především ve spojení s nedávnými teroristickými útoky na USA. Po nich totiž téměř veškerý zájem o speciální nabídky klesl zhruba na čtvrtinu," uvedl zástupce potravinářského giganta.

Zákazníci ale všechno vidí jinak. Podle odborníků chtějí lidé pomalu, ale jistě, začít žít životy jako před útoky. "Je jasné, že obzvláště v době současné obálkové války je to těžké, ale Američané jsou tvrdí a snaží se pomalu dívat na svět jako dříve," tvrdí jeden z předních kalifornských psychologů.

"Je to naprostý hit. Něco jako před několika měsíci, když k nám přišli Pokémoni. Po nich se také mohli všichni utlouct. Simpsonovi jsou tu, ale spoustu let a jsou již jakýmsi amerických symbolem. A troufám si říct, že i světoznámým. Neznám nikoho, komu by byli cizí Bart, Homer nebo Lisa. Byl to rozhodně ten nejlepší krok, jak v dnešní době prorazit s něčím novým. Lidé si koupí něco dobrého a zároveň mají pocit, že tím podpořili jeden ze svých největších národních symbolů," míní zástupce dallaské reklamní agentury.

"Nekupte to za dva a půl dolaru. Celá naše rodina Simpsonovy přímo miluje. Děti jimi mají vylepený celý pokoj a manželka jeden čas dokonce chtěla nosit účet jako March. Jsme rádi, že si můžeme naše idoly koupit i na potravinách," řekl jeden ze spokojených zákazníků.

Jiný názor ale mají antiglobalisté, kteří bijí na poplach. Nebude totiž dlouho trvat a firma vyrábějící cereálie se Simpsony uvede svůj výrobek po americkém úspěchu i na další světové trhy. "Ať si to nechají tam u nich, ať si v tom klidně žijí. Nám ale nebudou nic vnucovat. Máme dost vlastních výrobků, kterými těm západním globalistům můžeme konkurovat. Nevím, kdy už to lidé konečně pochopí," tvrdí poněkud sebevědomě a nepřesvědčivě zástupce polských antiglobalistických aktivistů.