Američané našli nejmenšího plaza na světě

Varovali v něm, že nově objevený druh je ohrožen vymřením. Životní prostor, který "mini ještěrka" potřebuje k přežití, se stále zmenšuje. Sphaerodactylus a početné další druhy by mohly definitivně zmizet z povrchu Země, pokud nebude zastaveno rozsáhlé kácení lesů na karibských ostrovech.

Malé ostrovy, jakým je kupříkladu Beata, se už několikrát osvědčily jako vhodný cíl pro zoology, kteří se zabývají srovnávací zoologií. V podmínkách těchto ostrovů se po dlouhou dobu udržely jakési ekologické kapsy, v nichž přežily druhy, které by v jiných podmínkách - například na velké pevnině - neměly šanci. Například nově objevená ještěrka by jinde už dávno nežila, protože by její přirozený životní prostor obsadili pavouci.