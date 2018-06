Američané milují Sandlera a Willise

Šestý smysl se pak stal nejoblíbenějším napínavým filmem a Bruse Willise zvolili Američané nejpopulárnějším filmovým hercem. "Děkuji vám za takové hodnocení", prohlásil Willis, "Šestý smysl si to zaslouží."

Na první místo film i herce vybralo pět tisíc telefonicky oslovených Američanů, které jako vybraných jako reprezentativní vzorek vybral institut pro výzkum veřejného mínění. Podle odhadů odráží takový vzorek americké populace názory okolo dvou set miliónů Američanů.

Součástí nedělní show, která se konala v Kalifornském Los Angeles, bylo také vyhlášení nejpopulárnějšího televizního seriálu. V kategorii drama se jím stal seriál "Providence", v žánru komediálním zvítězil snímek "Stark Raving Mad".

Ani jeden z dalších dvou filmů “Notting Hill ” a “Runaway Bride” nedostal ocenění. Pouze Julia Robertsová byla zvolena nejoblíbenější filmovou herečkou.

Akční hrdina Harrison Ford získal ocenění jako nejoblíbenější filmový herec.

Ohlasy veřejnosti směřovaly k televiznímu komediálnímu seriálu “Přátelé,” který běží na televizních obrazovkách již šestým rokem.

“Pohotovost” – nejvýše oceněná a nejvíce sledovaná televizní show vyhrála cenu nejoblíbenějšího seriálu v kategorii drama.

Drew Carey , výstřední komik, byl jmenován nejoblíbenějším mužským televizním interpretem za jeho show “Drew Careyova show,” ve které hraje obyčejného personálního ředitele obchodního domu.

Calista Flockhart, hvězda populární Fox komedie “Ally McBeal” byla jmenována nejoblíbenější představitelkou televizních rolí.

Billy Campbell, hvězda televizního dramatu “Once and Again” byl oceněn jako nejoblíbenější herec v novém televizním seriálu.

Jennifer Love Hewitz, která se zapsala do podvědomí diváků díky oblíbené televizní show “Party of five,” kde vystupovala a nyní ji můžete vidět v seriálu “Tak jde čas,” dostala ocenění nejoblíbenější představitelky ženských rolí v novém televizním seriálu.

V hudební kategorii se nejvíce líbil Latinský lamač srdcí Ricky Martin, který loni zazářil v žebříčku hitů se svou písní “Livin‘ la vida loca.” Byl oceněn jako nejoblíbenější představitel hudební scény.

Hvězda Country hudby Shania Twain byla vybrána jako nejoblíbenější ženská představitelka hudební scény. A nakonec Backstreet Boys vyhráli cenu nejoblíbenější hudební skupiny.