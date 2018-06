Američané mají nablýskané kuchyně, ale vaří v nich někdo jiný

Osobní kuchaři nejsou novinkou. Bohatí Američané je měli vždy a takový šéfkuchař byl bohatě placen, někdy až miliónovými částkami ročně. Nové je to, že podobné služby ve skromnějším měřítku se šíří i do středostavovských rodin, které si dříve vařily samy, ale později, aby ušetřily čas, přešly na donášku jídel z restaurací nebo na mikrovlnné rychlovky.

Nyní přichází do módy docházející osobní kuchař. Obvykle se objeví dvakrát až třikrát měsíčně, navaří jídla podle instrukcí s údaji o kalorické hodnotě a kořenění, poté je zmrazí a rodina je postupně ohřívá. Dodatečnou službou je nákup, úklid kuchyně, umytí nádobí a vynesení odpadků. Průměrná cena jedné porce je 14 až dvacet dolarů (560 až 800 Kč), což odpovídá ceně oběda v průměrné americké restauraci.

"Stejně jako jsme přijali, že se někdo stará o naše děti podle našich instrukcí, stejně tak nyní přijímáme, že pro nás vaří cizí lidé u nás doma podle našich pokynů," prohlásil newyorský poradce v oblasti restaurací a potravin Clark Wolf.

Proč lidé používají služeb osobních kuchařů ? Protože dostávají to, co neseženou v žádné restauraci ani v potravinářském obchodě. "Prodávám lidem ani ne tak jídlo jako spíše čas a také zdraví," vysvětlil Jan Sims, který vede v Topece ve státě Kansas sedm měsíců starou společnost nabízející služby osobních kuchařů. Název firmy: Co je dnes k večeři?, firemní slogan: "Jídla jako od maminky připravená u vás podle vašich pokynů".

Od počátku devadesátých let stoupl počet osobních kuchařů na dnešních šest tisíc a zákazníků na sto tisíc a zdá se, že nové povolání je nadále na vzestupu, protože kuchařské školy a specializované agentury chrlí další stovky adeptů. "Před pěti lety mohlo být osobních kuchařů pár stovek, nyní jsou v každém státě ve městech nad padesát tisíc obyvatel," konstatoval David MacKay, prezident Americké asociace profesionálních šéfkuchařů.

Mnoho osobních kuchařů se rekrutuje z řad bývalých zaměstnanců restaurací, kteří chtěli uniknout dlouhým a stresujícím hodinám v obrovských kuchyních. "Lidé se o nás zajímají. Klienti si mě považují, když odvádím dobrou práci. Jako obyčejný kuchtík v restaurační kuchyni tohle nikdy nepocítíte," svěřila Jennifer Bucková.